Экономика
11:25, 20 января 2026Экономика

В России призвали ввести потолок на залог при аренде жилья

Юрист Непеина: Депозит при аренде жилья должен быть ограничен законом
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Залог при аренде квартир в России призвали ограничить на законодательном уровне. Такое предложение в беседе с «Газетой.Ru» огласила юрист и медиатор, основатель юридического агентства «Белый бизон» Наталья Непеина.

Арендодатель может запрашивать депозит на случай порчи имущества или задолженности по оплате. Размер депозита, по мнению Непеиной, должен составлять не больше одного-трех ежемесячных платежей. Именно такую сумму она считает оправданной. При этом если депозит превышает четыре-пять месячных платежей, для нанимателя он становится уже неподъемным и скорее служит инструментом давления.

Введение потолка на сумму депозита для арендаторов избавит от злоупотреблений недобросовестных наймодателей и уменьшит финансовую нагрузку на жильцов, убеждена юрист. Вместе с тем важно определить законом процедуру возврата залога с описанием состояния квартиры в соответствующем акте. Отменять залог Непеина считает лишним — депозит должен оставаться в глазах арендатора стимулом бережно относиться к чужому имуществу, а для квартировладельца — механизмом защиты.

Ранее сообщалось, в каких городах России сильнее всего подешевело съемное жилье. Лидером рейтинга стал Ростов-на-Дону, где ставки снизились на 2,8 процента, до 31 тысячи рублей.

