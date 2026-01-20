Реклама

19:59, 20 января 2026

В Европарламенте нецензурно обратились к Трампу

Датский евродепутат Вистисен нецензурно призвал Трампа отвалить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Датский депутат Европарламента (ЕП) Андерс Вистисен нецензурно призвал президента США Дональда Трампа «отвалить» на фоне его претензий на Гренландию. Его выступление транслировалось на сайте ЕП.

«Позвольте мне выразить это словами, которые Вы, возможно, поймете, господин президент — fuck off (нецензурное английское выражение, в переводе — "отвали")», — заявил евродепутат.

Выступление Вистисена было прервано в связи с бранным высказыванием политика. Спикер ЕП напомнил о правиле, согласно которому подобные фразы недопустимы на заседаниях.

Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен призвал Европу прекратить льстить Трампу в споре о принадлежности Гренландии.

