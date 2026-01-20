В Европарламенте нецензурно обратились к Трампу

Датский евродепутат Вистисен нецензурно призвал Трампа отвалить

Датский депутат Европарламента (ЕП) Андерс Вистисен нецензурно призвал президента США Дональда Трампа «отвалить» на фоне его претензий на Гренландию. Его выступление транслировалось на сайте ЕП.

«Позвольте мне выразить это словами, которые Вы, возможно, поймете, господин президент — fuck off (нецензурное английское выражение, в переводе — "отвали")», — заявил евродепутат.

Выступление Вистисена было прервано в связи с бранным высказыванием политика. Спикер ЕП напомнил о правиле, согласно которому подобные фразы недопустимы на заседаниях.

Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен призвал Европу прекратить льстить Трампу в споре о принадлежности Гренландии.