08:54, 20 января 2026Россия

Дети отравились в аквапарке в российском городе

Дети отравились в кафетерии в екатеринбургском аквапарке
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области»

Дети отравились в кафетерии в аквапарке в Екатеринбурге, проверка Роспотребнадзора обнаружила в заведении нарушения санитарных норм. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, несовершеннолетние горожане начали поступать в больницы с острой кишечной инфекцией. Выяснилось, что все они ели во время отдыха в аквапарке.

Судебные приставы приняли решение закрыть кафетерий в аквапарке на 30 дней. Они опечатали входы и предупредили руководство кафе об ответственности, если они решат открыться до истечения срока.

До этого сообщалось, что на Камчатке ученики пожаловались на хлеб с личинками в школьной столовой.

Руководство школы объявило, что насекомых в изделии не было. По их версии, дети заметили в хлебе тмин.

Еще раньше в Калининграде девять школьников обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. У них выявили острую норовирусную инфекцию и отправили на амбулаторное лечение. Учащиеся почувствовали себя плохо после мероприятия в местном кафе.

