Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

Врач Мясников заявил, что его знакомые переезжают из Европы в Россию из-за детей

Врач и телеведущий Александр Мясников, работавший во французском посольстве, заявил, что множество его знакомых переезжают из Европы в Россию из-за того, что беспокоятся о детях. Подробностями он поделился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

«Почему сейчас столько людей возвращаются из Европы, которые там хорошо живут? Я всех же спрашиваю: "Ну у вас же все есть, вы там под 40 лет [живете], все уже". Говорят: "Дети. У нас их забирают, и через три года это не мой ребенок"», — рассказал Мясников, говоря о своих знакомых.

Как уточнил доктор, его друзья недовольны уроками полового воспитания, которые проходят в европейских школах начиная с младших классов. Мясников отметил, что сомневается в адекватности таких уроков.

Ранее Мясников рассказал, что его сын вернется из Франции в Россию, несмотря на то что у него есть высокооплачиваемая профессия. По словам доктора, в европейской стране стало «грязно, дорого и бедно».