Две страны закрыли страницу войны

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Армения и Азербайджан закрыли страницу войны между странами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Report.

«Мы могли продолжать, но это привело бы к бесконечным войнам, к еще большим страданиям и новым жертвам. Тогда война никогда не закончилась бы. И кто-то должен был ее остановить. Мы приняли решение остановиться. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана —закрыть эту страницу и воспользоваться возможностями для мира», —сказал он.

Политик отметил, что продолжение войны между странами привело к очень нехорошим последствиям. При этом, по его словам, надежды Азербайджана на посредничество международных структур во время конфликта рухнули. В частности, президент отметил, что резолюции Совбеза ООН, требовавшие вывода армянских войск из Нагорного Карабаха, так и не были реализованы.

Ранее стало известно, что Ильхам Алиев прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. В международном аэропорту Цюриха его встретили швейцарские официальные лица.

