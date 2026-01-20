Европа израсходовала большую часть запасенного на зиму газа

«Газпром»: Европа отобрала уже 67,5 процента запасенного на зиму газа

Европа израсходовала более двух третей запасенного на зиму газа. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщили в «Газпроме».

На 18 января объем газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизился до 49,8 процента. Годом ранее запасы падали до этой отметки на три недели позднее. Этой зимой было израсходовано 33,8 миллиарда кубометров газа — это большая часть (67,5 процента), закачанного в ПХГ при подготовке к отопительному сезону.

Так, запасы Нидерландов сократились до 35,4 процента, Германии — до 42,2 процента, Франции — до 41,7 процента.

По словам директора по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Марии Беловой, цены на газ для европейских потребителей растут по трем причинам. Это погодные изменения, низкие запасы энергоресурсов в подземных хранилищах, а также повышение спроса на голубое топливо из-за шторма во Франции.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов допустил, что в свете конфликта с США по гренландскому вопросу Европейский союз (ЕС) может оказаться в невыгодной зависимости от американского газа (СПГ). В таком случае Россия готова поставлять свои энергоресурсы в ЕС на взаимовыгодных условиях, но инициатива должна исходить от Европы,

