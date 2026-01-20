Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 20 января 2026Экономика

Европа израсходовала большую часть запасенного на зиму газа

«Газпром»: Европа отобрала уже 67,5 процента запасенного на зиму газа
Вячеслав Агапов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Европа израсходовала более двух третей запасенного на зиму газа. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщили в «Газпроме».

На 18 января объем газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизился до 49,8 процента. Годом ранее запасы падали до этой отметки на три недели позднее. Этой зимой было израсходовано 33,8 миллиарда кубометров газа — это большая часть (67,5 процента), закачанного в ПХГ при подготовке к отопительному сезону.

Так, запасы Нидерландов сократились до 35,4 процента, Германии — до 42,2 процента, Франции — до 41,7 процента.

По словам директора по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Марии Беловой, цены на газ для европейских потребителей растут по трем причинам. Это погодные изменения, низкие запасы энергоресурсов в подземных хранилищах, а также повышение спроса на голубое топливо из-за шторма во Франции.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов допустил, что в свете конфликта с США по гренландскому вопросу Европейский союз (ЕС) может оказаться в невыгодной зависимости от американского газа (СПГ). В таком случае Россия готова поставлять свои энергоресурсы в ЕС на взаимовыгодных условиях, но инициатива должна исходить от Европы,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Рыболов поймал длинноносого панцирника рекордной величины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok