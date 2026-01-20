Генсек ООН указал на новый подход США во внешней политике

Гутерриш: США во внешней политике отдают приоритет силе, а не нормам права

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Соединенные Штаты в своей внешней политике все чаще отдают приоритет силе и влиянию, отодвигая на второй план нормы международного права. Об этом он рассказал в интервью радиостанции BBC Radio 4.

«Действительно, когда смотришь на нынешнюю политику Соединенных Штатов, возникает четкое убеждение, что многосторонние решения не считаются актуальными и что решающее значение имеет применение силы и влияния США, иногда даже в ущерб нормам международного права» — отметил политик.

При этом он заявил, что Совет Безопасности ООН, созданный для поддержания международного мира, больше не отражает интересы всего мирового сообщества и является неэффективным.

Он подчеркнул, что злоупотребление правом вето в целях продвижения узких национальных интересов, а также доминирование в Совбезе трех европейских стран подрывают легитимность этой структуры.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг международное право в пользу собственной морали. «Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям», — заявил он.