Глава Камчатки попросил помощи правительства в борьбе с последствиями циклона

Глава Камчатки Солодов попросил помощи правительства в борьбе со снегопадами

Глава Камчатского края Владимир Солодов по итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского принял решение и обратился в правительство России за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Солодов рассказал, что дорожники и техника трудятся на износ. Также он заявил, что нужно объективно признать отсутствие необходимого количества специализированной высокопроходимой техники на Камчатке.

Глава Камчатского края уточнил, что им необходимы высокопроизводительные шнекороторы, а также техника для эвакуации больных и работы скорой помощи. Отдельно он попросил помощи в ремонте дорог в весенне-летний период, так как после таких осадков дороги «поплывут».

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском 60-летнего мужчину раздавило сошедшей с кровли наледью у многоквартирного дома на улице Советской.