Глава Минфина США рассказал о ПТСР американцев из-за политики Байдена

Бессент объяснил недовольство американцев ПТСР из-за инфляции времен Байдена

Экономическая политика бывшего президента США Джо Байдена довела американцев до посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), считает глава Минфина Скотт Бессент. Выступление представителя администрации Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе цитирует ТАСС.

«Неудивительно, что они недовольны», — сказал Бессент, напомнив, что темпы роста цен ранее подскочили до максимума за 49 лет.

По его словам, Белый дом сейчас работает над преодолением последствий кризиса, возникшего при предыдущей администрации, и экономику США в этом году ждет рост на 4-5 процентов в реальном и 7-8 процентов в номинальном выражении.

В 2025 году американский ВВП вырос на 2,1 процента, в текущем МВФ прогнозирует рост экономики страны на 2,4 процента.

Инфляция времен Байдена и борьба с ней — одна из главных экономических тем, которым посвящает свои заявления Трамп. В частности, он регулярно подчеркивает, что темпы роста цен уже достаточно замедлились, критикуя медлительность руководства ФРС, не спешащего снижать ставки.

Прошлым летом, после публикации слабых данных по рынку труда США, глава государства уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер, назвав ее «политической назначенкой Байдена».