Экономика
07:47, 20 января 2026Экономика

В России рассказали о переговорах с Индией по выпуску SJ-100

Замглавы Минпромторга Абраменков заявил об интересе Индии к SJ-100 и Ил-114-300
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Индия интересуется российскими самолетами SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и Ил-114-300, которые еще не сертифицированы. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

Он подтвердил, что стороны ведут предварительные переговоры не только о закупке, но и о локализации первой модели на индийской территории. Чиновник не раскрыл каких-либо деталей будущего соглашения.

В конце октября прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») подписала меморандум с индийской госкомпанией Hindustan о выпуске SJ-100. Позднее глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что индийские партнеры отмечают высокую эффективность российского лайнера.

Что касается Ил-114-300, то Абраменков не уточнил, в чем выражается интерес Индии. Эта машина представляет собой аналог французских ATR72 и канадских Bombardier Dash 8, а в России должна заменить устаревшие Ан-24. Самолет создается для местных авиалиний с возможностью эксплуатации в труднодоступных районах.

К началу 2026 года ни один из новых российских самолетов не сертифицирован. Разработчики моделей неоднократно называли даты поставок машин в авиакомпании, но сроки регулярно переносятся. В 2022 году планировалось, что первые SJ-100 передадут перевозчикам уже в 2023 году, а Ил-114-300 — в 2024-м.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что к 2030 году парк российских перевозчиков может лишиться 109 иностранных и 230 российских самолетов, то есть из строя выйдет треть имеющихся бортов. На этом фоне власти продлили программу восстановления 12 старых бортов для нужд гражданской авиации.

