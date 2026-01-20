Реклама

Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

68-летняя британская актриса Рэйчел Уорд заявила, что не боится старения
Екатерина Ештокина

Кадр: @rachelwardofficial

Британская и австралийская актриса Рэйчел Уорд, получившая мировую известность благодаря роли Мэгги в мини-сериале «Поющие в терновнике», ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею». Комментарий она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В размещенном ролике 68-летняя звезда обратила внимание на высказывания подписчиков под одним из постов, где они обвинили ее в неопрятном внешнем виде. «Просто хочу сказать: не бойтесь старения. Это прекрасный период жизни, когда тебе за 60. Я чувствую себя более счастливой, чем когда-либо, и ни о чем не жалею, оставив позади свою молодость и красоту», — высказалась она.

При этом знаменитость дала совет тем, кто боится зрелых лет. «Я понимаю, что все мы немного переживаем из-за потери молодости и прибегаем к довольно радикальным способам ее сохранения, но отпустите это. Отпустите это, и вас ждет много хорошего», — заявила она.

Благодаря яркой внешности Уорд с 16 лет начала успешно строить карьеру модели в Нью-Йорке. При этом она мечтала стать актрисой и работать в шоу-бизнесе. Сериал «Поющие в терновнике», где она сыграла главную роль, получил множество наград. В 2001 году Уорд в очередной раз была номинирована на премию «Золотой глобус» как лучшая актриса в телефильме «На последнем берегу».

В ноябре 2025 года в сети раскритиковали внешность изменившейся до неузнаваемости известной актрисы.

