Каллас за двое суток поговорила с большинством глав МИД ЕС из-за Гренландии

Politico: Каллас за 48 часов обсудила Гренландию с большинством глав МИД ЕС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела серию консультаций с министрами иностранных дел большинства стран Евросоюза по вопросу Гренландии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Европейского совета.

По словам собеседника издания, ситуация с Гренландией станет приоритетной темой на экстренном саммите ЕС, который пройдет в четверг, 22 января. Дипломат отметил, что последние события в трансатлантических отношениях требуют от лидеров ЕС обсудить их последствия и скоординировать дальнейшие действия.

Ранее Каллас заявила, что страны Европейского союза не намерены конфликтовать с США по вопросу принадлежности Гренландии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. «Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — сказал он.