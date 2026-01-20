Канада захотела усилить свое присутствие в Арктике

Глава МИД Канады Анита Ананд заявила о стремлении усилить присутствие страны в Арктике. Ее слова приводит Bloomberg.
«У нас нет другого выбора, кроме как укрепить наше присутствие в Арктике. Вопросы безопасности в Арктике находятся в центре нашего внимания», — заявила она.
Канада откроет консульство в Гренландии в следующем месяце. По ее словам, этот шаг планировался еще до обострения ситуации в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам.