Канада захотела усилить свое присутствие в Арктике

Глава МИД Канады Анита Ананд заявила о стремлении усилить присутствие страны в Арктике. Ее слова приводит Bloomberg.

«У нас нет другого выбора, кроме как укрепить наше присутствие в Арктике. Вопросы безопасности в Арктике находятся в центре нашего внимания», — заявила она.

Канада откроет консульство в Гренландии в следующем месяце. По ее словам, этот шаг планировался еще до обострения ситуации в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам.