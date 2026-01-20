Карл III снова отказался от встречи с принцем Гарри

Карл III отказался встречаться с принцем Гарри в Лондоне

Король Великобритании Карл III снова отказался от встречи с младшим сыном, принцем Гарри. Об этом пишет Daily Star.

Принц Гарри прибыл в Лондон из США, чтобы с 19 по 22 января участвовать в судебном процессе против изданий Daily Mail и Mail on Sunday, которые он обвиняет нарушении конфиденциальности и незаконном сборе информации. Карл III должен приехать в Лондон из Шотландии 20 января, чтобы продолжить лечение от рака. Однако, как утверждают источники в Букингемском дворце, в расписании монарха не найдется времени для встречи с сыном.

Daily Star напоминает, что в сентябре 2025 года Карл III выпил чаю с принцем Гарри в Лондоне. Встреча, которая была первой с февраля 2024 года, продолжалась 55 минут. После этого, по слухам, принц Гарри пригласил отца приехать к нему в Калифорнию во время официального визита в США, который намечен на конец года.

В марте 2023 года Карл III уже отказывался от встречи с сыном, когда тот прилетал в Лондон, чтобы выступить в суде. Некоторые источники утверждают, что теперешний отказ связан не только с плотным графиком монарха, но и с тем, что он хочет дистанцироваться от процесса, в котором его сын выступает истцом вместе с сэром Элтоном Джоном, актрисами актрисы Сэди Фрост и Элизабет Херли и другими знаменитостями.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвинили британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили прервать добровольное изгнание и вернуться в Великобританию. По сведениям королевского эксперта Тома Сайкса, Меган Маркл может приехать в Великобританию уже этим летом, если принц Гарри добьется возвращения государственной охраны.