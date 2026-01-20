Реклама

Крокодил растерзал мужчину на пляже

На Филиппинах гребнистый крокодил растерзал мужчину на пляже
Фото: Karel Bartik / Shutterstock / Fotodom

В филиппинской провинции Палаван нашли останки 50-летнего мужчины, растерзанного гребнистым крокодилом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Мужчина работал плотником. В среду, 14 января, он не вернулся домой после работы и с тех пор считался пропавшим. В пятницу, 16 января, поисково-спасательная группа обнаружила тело на пляже в деревне Себаринг.

Гребнистые крокодилы считаются одними из самых крупных хищников в мире. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.

