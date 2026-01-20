Лавров рассказал об игре «кто сильнее — тот и прав» на международной арене

Лавров: Международные правила перечеркнуты, идет игра «кто сильнее — тот и прав»

Все прежние правила, на которых строился миропорядок, теперь перечеркнуты. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале МИД РФ.

«Все эти правила, на которых вроде бы и должен основываться миропорядок, устраивающий Запад, эти правила все перечеркнуты. Идет игра "кто сильнее — тот и прав"», — сказал глава российского МИД.

Дипломат отметил, что с экономическим превосходством Китая сейчас пытаются бороться санкциями и пошлинами, а США ведут переговоры в условиях отсутствия общих критериев, которые раньше определяли работу международных институтов.

Ранее Лавров заявил, что если на Западе хотят говорить между собой «по понятиям», это их право, но Россия будет говорить на основе принципов равноправия.