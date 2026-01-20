Реклама

Бывший СССР
12:18, 20 января 2026Бывший СССР

Лавров высказался о допустимости перевооружения Украины

Лавров: Россия не может дать Киеву перевооружиться и возобновить конфликт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Россия не может дать Украине возможность перевооружиться в случае перемирия и возобновить вооруженный конфликт. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция доступна на Rutube.

«Конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем», — высказался министр.

Лавров прокомментировал перспективы мирного процесса по Украине и допустил попытки Киева и стран Европы переубедить президента США Дональда Трампа изменить в ходе Всемирного экономического форума в Давосе подход к урегулированию конфликта. Глава МИД России подчеркнул, что Москва не может позволить Киеву восполнить потенциал и «опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев».

Ранее Лавров высказался о реальном плане завершения конфликта на Украине. Кроме того, он напомнил, что политика бывшего президента США Джо Байдена во многом привела к началу украинского конфликта.

