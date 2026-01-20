Реклама

18:19, 20 января 2026

Макрона назвали кретином из-за солнцезащитных очков

Филиппо назвал Макрона кретином из-за солнцезащитных очков на форуме в Давосе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона кретином из-за его выступления в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Свою реакцию на аксессуар французского лидера политик опубликовал в соцсети Х.

«[В очках] он выглядит как кретин, он говорит по-английски! Невыносимо!» — написал Филиппо.

Политик назвал выступление Макрона позорным и чудовищным, отметив, что президент ни разу не упомянул Францию, говоря только о Европе. Филиппо призвал к отстранению Макрона от должности главы государства.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак оценила образ Макрона на форуме, отметив, что его очки выглядят «стилево».

