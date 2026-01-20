Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 20 января 2026Мир

Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

Axios: Участникам саммита в Давосе следует подготовиться к оскорблениям Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе следует подготовиться к новым оскорблениям со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Участникам ежегодной встречи мировой элиты следует подготовиться к оскорблениям, когда Трамп выйдет на трибуну (...). Точно так же, как когда он пришел в ООН и сказал: "Вы взимаете огромные взносы, занимаете кучу недвижимости, но ничего толком не делаете", он, вероятно, скажет то же самое о какой-то части участников Давоса», — предположил неназванный высокопоставленный чиновник.

По словам собеседника портала, глава Белого дома убежден в том, что урегулировал восемь войн без какого-либо реального участия всемирной организации.

Чиновник также сообщил, что Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав «Совета мира» по ситуации в секторе Газе. Он допустил, что Трамп сделает вывод, что «Совет — это своего рода противовес ООН».

«Но никогда не знаешь, чего ожидать от речи Дональда Трампа, пока он ее не произнесет», — резюмировал он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что президент Франции Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги присоединиться к его «Совету мира». Затем Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины для принуждения главы Елисейского дворца войти в состав организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok