Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

Axios: Участникам саммита в Давосе следует подготовиться к оскорблениям Трампа

Участникам Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе следует подготовиться к новым оскорблениям со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Участникам ежегодной встречи мировой элиты следует подготовиться к оскорблениям, когда Трамп выйдет на трибуну (...). Точно так же, как когда он пришел в ООН и сказал: "Вы взимаете огромные взносы, занимаете кучу недвижимости, но ничего толком не делаете", он, вероятно, скажет то же самое о какой-то части участников Давоса», — предположил неназванный высокопоставленный чиновник.

По словам собеседника портала, глава Белого дома убежден в том, что урегулировал восемь войн без какого-либо реального участия всемирной организации.

Чиновник также сообщил, что Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав «Совета мира» по ситуации в секторе Газе. Он допустил, что Трамп сделает вывод, что «Совет — это своего рода противовес ООН».

«Но никогда не знаешь, чего ожидать от речи Дональда Трампа, пока он ее не произнесет», — резюмировал он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что президент Франции Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги присоединиться к его «Совету мира». Затем Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины для принуждения главы Елисейского дворца войти в состав организации.