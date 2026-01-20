Реклама

19:06, 20 января 2026Экономика

Жителей Центральной России успокоили насчет сильных морозов

Синоптик Вильфанд: 36-градусных морозов в Центральной России не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Прогнозы о надвигающихся на центральные регионы России холодах не оправданы. Такое мнение агентству РИА Новости высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как считает синоптик, сведения о грядущих 36-градусных морозах в Центральной России безосновательны. В ряде регионов действительно наблюдается похолодание: так, в ночь с субботы на воскресенье, 17-18 января, столбики термометров опустились до минус 24-26 градусов. Однако первая половина текущей недели будет отмечена умеренно теплой для января погодой. В четверг, 22-го числа, как ожидает метеоролог, температура в Центральном федеральном округе будет держаться в пределах минус 10-14 градусов. Такой показатель заметно выше значений в распространившихся в СМИ прогнозах, подчеркнул Вильфанд.

В то же время руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждает столичных жителей о похолодании до минус 30-33 градусов. Пик грядущих холодов, по его словам, придется на воскресенье, 25 января.

