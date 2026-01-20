Мстительный россиянин решился на расправу над офицером ФСБ

В Татарстане задержали готовившего покушение на офицера ФСБ. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По данным следствия, 45-летний задержанный пошел на преступление из мести. Он нашел соучастника, согласившегося помочь расправиться с сотрудником силового ведомства. Однако, довести свой замысел до конца мужчина не сумел поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

