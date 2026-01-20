Реклама

Силовые структуры
13:55, 20 января 2026Силовые структуры

Мстительный россиянин решился на расправу над офицером ФСБ

В Татарстане задержали мужчину, готовившего покушение на офицера ФСБ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Татарстане задержали готовившего покушение на офицера ФСБ. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

По данным следствия, 45-летний задержанный пошел на преступление из мести. Он нашел соучастника, согласившегося помочь расправиться с сотрудником силового ведомства. Однако, довести свой замысел до конца мужчина не сумел поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что криминальному авторитету из 1990-х годов, бывшему президенту Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в расправе над депутатом Госдумы I созыва Марком Горячевым.

