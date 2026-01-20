Реклама

01:02, 20 января 2026

Мужчины и женщины поделились самыми безумными поступками ради секса

Александра Лисица
Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети поделились самыми безумными поступками, совершенными из-за секса. О своем опыте мужчины и женщины рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка практически рискнула жизнью ради секс-игрушки.

Использовала (и разрядила) батарейки от своего прибора для измерения уровня глюкозы в крови в вибраторе, потому что не смогла найти других. Я провела почти 24 часа, не зная своего уровня сахара в крови, что опасно для диабетика первого типа

idk111123456пользовательница Reddit

Другой мужчина рассказал, как пошел в приют для брошенных животных, чтобы впечатлить работавшую там девушку.

Забрал из приюта двухметровую игуану в попытках узнать ее номер. Так и не получил его, но Игги прожил со мной восемь лет и стал огромной частью моей жизни. Пожалуй, случайная покупка гигантской ящерицы ради номера девчонки была самой глупой вещью, которую я когда-либо совершал

A_broken_ladleпользователь Reddit
Еще один пользователь нашел необычную — и опасную для интимного здоровья — альтернативу презервативам.

Я не смог найти презерватив, поэтому пошел на кухню и сделал самодельный из пищевой пленки. Потом потратил около 10 минут, медленно снимая его, потому что пленка практически приклеилась к члену

blueorchid1100пользователь Reddit

Ранее профессор Шаньдунского университета в Китае Мутун Чен назвал идеальную частоту секса для психического здоровья. По его мнению, наименьший уровень депрессии испытывают люди, которые ведут регулярную половую жизнь и занимаются сексом не реже одного-двух раз в неделю.

