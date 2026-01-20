На дне российского озера нашли пропавшую месяц назад семейную пару

На дне озера в Самарской области нашли пропавших месяц назад супругов Ковалевых

В Самарской области на дне озере Городковского нашли супругов Елену и Михаила Ковалевых, пропавших 12 декабря. Об этом пишет aif.ru.

По информации издания, семейная пара отправились на водоем, чтобы порыбачить с лодки, но в какой-то момент судно перевернулось. Спустя несколько дней после происшествия сестра Елены Ковалевой опубликовала в соцсетях пост о пропаже россиян. По ее словам, поисковые мероприятия начались только после 20 декабря, так как в МЧС ссылались на отсутствие официального запроса и опасные погодные условия.

27 декабря, был обнаружен топливный бак лодки и вмерзший в воду ботинок. На тот момент спасатели обследовали пять тысяч квадратных метров дна, однако поиски вновь пришлось отложить из-за погоды.

Останки Ковалевых нашли только утром 17 января. По словам родственника россиян, их близкие приехали на водоем с камерами и пробурили примерно 100 лунок, прежде чем обнаружили тела, которые находились на расстоянии 30 метров друг от друга.

