14:41, 20 января 2026Россия

На дне российского озера нашли пропавшую месяц назад семейную пару

На дне озера в Самарской области нашли пропавших месяц назад супругов Ковалевых
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

В Самарской области на дне озере Городковского нашли супругов Елену и Михаила Ковалевых, пропавших 12 декабря. Об этом пишет aif.ru.

По информации издания, семейная пара отправились на водоем, чтобы порыбачить с лодки, но в какой-то момент судно перевернулось. Спустя несколько дней после происшествия сестра Елены Ковалевой опубликовала в соцсетях пост о пропаже россиян. По ее словам, поисковые мероприятия начались только после 20 декабря, так как в МЧС ссылались на отсутствие официального запроса и опасные погодные условия.

27 декабря, был обнаружен топливный бак лодки и вмерзший в воду ботинок. На тот момент спасатели обследовали пять тысяч квадратных метров дна, однако поиски вновь пришлось отложить из-за погоды.

Останки Ковалевых нашли только утром 17 января. По словам родственника россиян, их близкие приехали на водоем с камерами и пробурили примерно 100 лунок, прежде чем обнаружили тела, которые находились на расстоянии 30 метров друг от друга.

Ранее пропавшую почти месяц назад 45-летнюю женщину нашли без признаков жизни на чужом балконе в Екатеринбурге. Как выяснилось, россиянка арендовала в городе квартиру и исчезла после сообщения своему 19-летнему сыну.

