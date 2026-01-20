На Украине решили создать «антидроновый купол»

Украина планирует создать защитный купол от дронов

Украина планирует создать единый защитный периметр над своей территорией, который будет работать на упреждение воздушных атак. Об этом сообщает РБК Украина.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, речь идет о проекте так называемого купола для противодействия дронам.

Ключевым требованием к разработке является способность нейтрализовать угрозы на стадии подлета.

