02:58, 20 января 2026

На Украине решили создать «антидроновый купол»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Украина планирует создать единый защитный периметр над своей территорией, который будет работать на упреждение воздушных атак. Об этом сообщает РБК Украина.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, речь идет о проекте так называемого купола для противодействия дронам.

Ключевым требованием к разработке является способность нейтрализовать угрозы на стадии подлета.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что техника ВС РФ больше приспособлена к зиме, чем переданная Западом техника Вооруженных сил Украины. Он отметил, что самое главное зимой — учитывать состояние техники.

