На Западе предрекли провал Украине и Евросоюзу

Эксперт Монготт: Мирный план Украины и ЕС обречен на провал без США

Мирный план Украины и Евросоюза обречен на провал без Соединенных Штатов. К такому мнению пришел эксперт по международным отношениям Герхард Монготт, пишет Berliner Zeitung.

«Этот план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки США», уточнил он.

Как отметил Монготт, ни о каком развертывании европейского контингента на территории Украины не может быть и речи. Если Штаты откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с ВС РФ, это будет равносильно капитуляции, резюмировал он.

Ранее издание Politico написало, что глава США Дональд Трамп намеренно избегает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на грядущем экономическом саммите в Давосе.

При этом экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее пожаловался, что Евросоюз оказывает недостаточную поддержку Киеву. По его мнению, введенные против России санкции малоэффективны.