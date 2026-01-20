Европа вызовет мировой финансовый кризис вместо примирения с Россией. Об этом заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети Х.
«Европа, скорее всего, спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией», — отметил экономист.
Пилкингтон призвал европейцев помнить, кто виноват в урезании пособий, повышении налогов и том, что они теряют работу.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией.