Экономика
11:19, 20 января 2026Экономика

На Земле приготовились ко второму пику сильнейшей магнитной бури

ИКИ РАН: В ближайшее время геомагнитные индексы могут вернуться на уровень G4
Елизавета Городищева
СюжетМагнитные бури:

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom  

В ближайшее время ожидается второй пик сильнейшей магнитной бури, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Геомагнитные индексы могут вернуться на уровень как минимум G4 (очень сильная магнитная буря). В настоящее время полярные сияния, вызванные геомагнитным излучением, наблюдаются в Канаде.

Прошедший в ночь на вторник, 20 января, радиационный шторм стал самым сильным в 21 веке. В настоящее время повышенная нагрузка на космические аппараты сохраняется, но существенно снизилась по сравнению с прошедшим пиком.

Магнитная буря поднималась до значений G4.7, практически достигая уровня экстремальной бури. Полярные сияния наблюдали россияне даже в южных регионах страны.

