В Госдуме назвали вопиющим нарушением претензии страны НАТО на землю посольства России

Претензии Дании на землю, на которой стоят здания российского посольства, являются вопиющим нарушением, заявил член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил о том, что власти Дании угрожают отобрать землю, на которой стоят здания российского посольства.
В настоящее время проблема права пользования и правообладания зданиями и земельными участками Российской Федерации, находящимися на территории иностранного государства, является актуальной и непростой, особенно в условиях недружественных действий западных стран, рассказал депутат.
Он указал, что основным документом, регулирующим соответствующую сферу международного права, выступает Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая 18 апреля 1961 года.
«В ней указано, что государство пребывания должно либо оказать содействие аккредитующему государству в приобретении на своей территории, помещений, необходимых для его представительства, согласно своим законам, либо оказать помощь аккредитующему государству в получении помещений каким-либо иным путем, а также предоставить защиту помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства», — обозначил Белик.
Согласно Венской конвенции, помещения представительства неприкосновенны, а власти государства пребывания не могут вступать в них иначе, как с согласия главы представительства, отметил он. То есть диппредставительства стран пользуются юридическим иммунитетом, и принимающая сторона должна это соблюдать, чего не делает Дания, обратил внимание парламентарий.
«Действия Копенгагена являются вопиющим нарушением. Нарушая данные нормы и решаясь на подобные меры, Дания должна учесть, что на эти провокационные действия Россией может быть дать соответствующий ответ, так как Королевство Дания тоже имеет свою дипмиссию в России», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала угрозы властей Дании отобрать землю, на которой стоит посольство России предметом для разбирательств.