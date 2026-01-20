Реклама

Спорт
16:07, 20 января 2026Спорт

Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Арсеналом»

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Интеру» в матче ЛЧ с «Арсеналом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Интера»

Игроки «Интера». Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Специалисты отдают небольшое предпочтение итальянской команде, которая играет дома. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,70.

Успех «Арсенала» оценивается коэффициентом 2,80, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,25. По мнению букмекеров, матч не будет результативным. На то, что команды на двоих забьют больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 2,20.

Матч пройдет 20 января и начнется в 23:00 по московскому времени. После шести туров «Арсенал» является единоличным лидером с 18 очками. Интер набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

