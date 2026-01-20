Реклама

Наука и техника
14:44, 20 января 2026Наука и техника

Названы полезные для здоровья мозга повседневные занятия

JAD: Чтение, карточные игры и работа за компьютером полезны для здоровья мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Не вся сидячая активность одинаково влияет на мозг, выяснили исследователи. Просмотр телевизора оказался связан с худшей памятью и когнитивными навыками, тогда как «активное сидение» — чтение, карточные игры, головоломки или работа за компьютером — ассоциировалось с лучшим состоянием мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством специалистов Университета Квинсленда. Они проанализировали данные более чем миллиона людей среднего и пожилого возраста из 30 стран, сравнив разные виды сидячих занятий с показателями памяти, внимания и мышления.

Авторы отмечают, что в рекомендациях по здоровью обычно советуют просто «меньше сидеть», не делая различий между видами сидячей активности. Однако результаты показывают: важно не только сколько времени человек сидит, но и чем он в этот момент занят. Умственно вовлекающие занятия были связаны с лучшей сохранностью памяти, исполнительных функций и когнитивной гибкости.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о замене физической активности сидением. Движение по-прежнему необходимо для здоровья. Но в те часы, когда избежать сидения невозможно, выбор более интеллектуально активных занятий — например, чтения вместо просмотра телевизора — может помочь поддерживать здоровье мозга и снизить риск когнитивного снижения с возрастом.

Ранее стало известно, что вакцинация против опоясывающего лишая может замедлять биологическое старение организма.

