Названы возможные сроки запрета билетов банка приколов в России

Аксаков: Похожие на деньги предметы могут запретить в РФ за несколько месяцев

Запретить в России изготовление и сбыт похожих на деньги предметов, так называемых билетов банка приколов, могут достаточно оперативно, а именно в течение нескольких месяцев. Такие сроки назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитирует ТАСС.

«Речь, скорее всего, идет о поправках в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях — прим. «Ленты.ру»). Сроки введения могут быть достаточно короткими», — сказал депутат, отметив, что обеспечить соблюдение запрета «вполне реально», поскольку, по его словам, не так много торговых точек продают такую продукцию.

Аксаков подчеркнул, что поддерживает соответствующую идею, так как она поможет защитить граждан от мошенников.

Ранее в ЦБ заявили, что запрет похожих на российские деньги предметов необходим для «поддержания чистоты налично-денежного оборота» в стране. Предложения регулятора находятся на рассмотрении у профильных ведомств.