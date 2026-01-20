Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 20 января 2026Экономика

Названы возможные сроки запрета билетов банка приколов в России

Аксаков: Похожие на деньги предметы могут запретить в РФ за несколько месяцев
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Запретить в России изготовление и сбыт похожих на деньги предметов, так называемых билетов банка приколов, могут достаточно оперативно, а именно в течение нескольких месяцев. Такие сроки назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитирует ТАСС.

«Речь, скорее всего, идет о поправках в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях — прим. «Ленты.ру»). Сроки введения могут быть достаточно короткими», — сказал депутат, отметив, что обеспечить соблюдение запрета «вполне реально», поскольку, по его словам, не так много торговых точек продают такую продукцию.

Аксаков подчеркнул, что поддерживает соответствующую идею, так как она поможет защитить граждан от мошенников.

Ранее в ЦБ заявили, что запрет похожих на российские деньги предметов необходим для «поддержания чистоты налично-денежного оборота» в стране. Предложения регулятора находятся на рассмотрении у профильных ведомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Стали известны подробности возможного обнаружения тела пловца Свечникова

    Раскрыт надежный метод профилактики 13 видов рака

    Карл III снова отказался от встречи с принцем Гарри

    На Украине заявили о применении Россией «ложных ракет» РМ-48У

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok