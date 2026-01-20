Реклама

Наука и техника
07:20, 20 января 2026Наука и техника

Несъедобный аксессуар повседневной жизни оказался причиной развития лишнего веса

Тренер Гуфранова: Гаджеты вредят метаболизму и становятся причиной лишнего веса
Екатерина Щербакова
Фото: Freepik

Ежедневное и неконтролируемое использование различных гаджетов влияет на здоровье, осанку человека и появление лишнего веса. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Ксению Гуфранову, соосновательницу международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

По словам эксперта, частое использование смартфонов в первую очередь становится причиной малоподвижного образа жизни, из-за чего снижается обмен веществ и появляются лишние килограммы на весах.

«Кроме того, привычка сидеть, наклонив голову к экрану, формирует так называемую смартфонную шею — стойкую сутулую позу. Она ухудшает подвижность грудной клетки, затрудняет дыхание и в конечном итоге снижает снабжение организма кислородом», — добавила эксперт, пояснив, что это напрямую отражается на метаболизме и энергетическом обмене.

В свою очередь, синий свет от телефона подавляет выработку мелатонина, соответственно, засыпать человеку становится сложнее, а сам сон становится менее глубоким. При хроническом недосыпании повышается уровень кортизола, тяга к сладкой и жирной пище.

Есть в этой связи и психологический фактор. Люди зачастую используют телефон для снятия стресса, а сопровождают сидение в нем употреблением далеко не всегда полезной еды.

В совокупности все эти пункты негативно сказываются не только на работе мышц, но и на обмене веществ. Кроме того, велик риск развития диабета второго типа.

«Нарушается кровообращение, замедляется обмен веществ, ткани становятся менее чувствительными к инсулину и увеличивается риск диабета второго типа и метаболического синдрома», — пояснила Гуфранова.

Тренер посоветовала как минимум устанавливать лимиты на использование смартфонов и поставить себе цель — проходить от шести-восьми тысяч шагов в день.

Ранее ученые пришли к выводу, что регулярное потребление кофеина может быть связано с меньшей вероятностью развития астмы у людей с ожирением.

