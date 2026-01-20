Реклама

17:28, 20 января 2026

Популярная блогерша с Украины заявила о ненависти к властям страны

Блогерша Манекен обвинила власти Украины в коррупции из-за отсутствия тепла
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @maneken007

Популярная блогерша и предприниматель с Украины Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, раскритиковала власти страны и обвинила их в коррупции из-за тяжелой ситуации с энергетикой и отсутствия света и отопления. Сторис на эту тему она выложила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Лайк, если сидишь без воды, света и тепла и хочешь рыдать от безысходности», — написала блогерша.

Волощук также заявила, что ненавидит украинскую власть. Она добавила, что чиновники в республике «обманывают и обворовывают своих», и назвала это отвратительным.

Ранее стало известно, что 5635 многоэтажек в Киеве остались без отопления. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В 2023 году Волощук наградили медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени. Она не уточнила, за какие именно заслуги ей была вручена медаль. Тогда же сообщалось, что в прошлом блогерша работала в эскорте.

