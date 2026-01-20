Реклама

20:08, 20 января 2026Силовые структуры

Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

В Якутске рассказали подробности гибели школьника под танком на выставке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Республики Саха (Якутия)»

В Якутске рассказали подробности гибели школьника под танком на выставке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным канала, происшествие произошло случайно. Подросток привел в действие один из механизмов танка. Он залез под него и активировал аварийное опускание ствола, который сработал и нанес ему черепно-мозговую травму. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Выставка была открыта 4 ноября 2025 года и позиционировалась как патриотический объект.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, изучается соответствующая документация.

Ранее сообщалось, что российские следователи завели дело о раздавленном танком школьнике.

