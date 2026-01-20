Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

В Якутске рассказали подробности гибели школьника под танком на выставке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
По данным канала, происшествие произошло случайно. Подросток привел в действие один из механизмов танка. Он залез под него и активировал аварийное опускание ствола, который сработал и нанес ему черепно-мозговую травму. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Выставка была открыта 4 ноября 2025 года и позиционировалась как патриотический объект.
В рамках расследования назначен ряд экспертиз, изучается соответствующая документация.
Ранее сообщалось, что российские следователи завели дело о раздавленном танком школьнике.