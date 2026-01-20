Реклама

Наука и техника
11:51, 20 января 2026Наука и техника

Привычный продукт связали со снижением скачков сахара в крови

BPR: Соединения из кофейных зерен могут замедлять поступление глюкозы в кровь
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vladyslav Lehir / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили в обжаренных кофейных зернах ранее неизвестные соединения, которые могут замедлять поступление глюкозы в кровь и потенциально помогать в контроле диабета второго типа. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Мингхуа Цю из Куньминского института ботаники Китайской академии наук, опубликовавшая результаты в журнале Beverage Plant Research (BPR).

В центре внимания оказался фермент α-глюкозидаза, который расщепляет углеводы во время пищеварения и напрямую влияет на скорость повышения уровня сахара в крови. Его подавление считается одним из ключевых механизмов профилактики резких гликемических пиков. Анализ показал, что в обжаренных зернах Coffea arabica содержатся три ранее неизвестных вещества, эффективно блокирующих работу этого фермента.

Чтобы выявить активные молекулы, ученые применили комбинацию ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрии, поэтапно отсеивая менее значимые компоненты сложной кофейной смеси. В результате были выделены три новых соединения, получившие названия кофеальдегиды A, B и C. Их активность оказалась выше, чем у акарбозы — препарата, который уже используется для лечения диабета второго типа.

Дополнительный анализ позволил выявить еще несколько неизвестных соединений, что подтвердило: кофе остается недооцененным источником биологически активных веществ. По словам авторов, в перспективе такие молекулы могут лечь в основу функциональных продуктов или ингредиентов для питания людей с нарушением углеводного обмена.

Ранее стало известно, что умеренное потребление чая и кофе связано с лучшей функцией легких и сниженным риском развития хронических заболеваний дыхательной системы.

