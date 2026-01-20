Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
19:25, 20 января 2026Авто

Производитель премиальных машин отчитался о рекордных продажах

Reuters: Lamborghini продала рекордное количество автомобилей
Вячеслав Агапов

Фото: Brandon Woyshnis / Shutterstock / Fotodom  

Итальянский производитель премиальных машин Lamborghini отчитался о рекордных продажах спорткаров. Об этом сообщает Reuters

В 2025 году компания продала 10 747 автомобилей по всему миру, рекордное число за все время.

Производитель объяснил такие высокие показатели своей стратегией в области гибридных автомобилей и стабильными результатами во всех регионах. Лучше всего автомобили продавались в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — там реализовали 4650 спорткаров. Чуть хуже обстоят дела в Северной и Южной Америке с 3347 проданными штуками. На третьем месте Азиатско-Тихоокеанский регион с 2750 проданными автомобилями.

Как заявил генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман, рекордные поставки подтверждают способность бренда выделяться на фоне конкурентов в сложной глобальной среде.

Автоэксперты зафиксировали уверенный рост продаж премиальных и люксовых машин европейского производства. Популярность дорогих автомобилей из Европы заметно увеличилась, причем по отдельным моделям количество продаж оказалось даже выше, чем до введения ограничений. Положительную динамику также показали марки Audi (на 25,4 процента, до 3,6 тысячи единиц), Porsche (на 5,7 процента, до 2055 единиц) и Lamborghini (на 5,9 процента, до 143 единиц). Особенно выделяются показатели Ferrari (на 75,6 процента, до 72 единиц) и Rolls-Royce (на 62,7 процента, до 205 единиц).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» Трампа

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей

    Скачок спроса на новостройки объяснили

    Производитель премиальных машин отчитался о рекордных продажах

    Названо главное условие счастья

    Экс-ассистентка Бекхэма поддержала его сына после скандальных высказываний о родителях

    На Западе ответили на вопрос о способности российских «Гераней-5» прорвать евроПВО

    Женщина сняла номер в отеле Финляндии и стала жертвой расправы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok