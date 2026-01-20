Производитель премиальных машин отчитался о рекордных продажах

Reuters: Lamborghini продала рекордное количество автомобилей

Итальянский производитель премиальных машин Lamborghini отчитался о рекордных продажах спорткаров. Об этом сообщает Reuters

В 2025 году компания продала 10 747 автомобилей по всему миру, рекордное число за все время.

Производитель объяснил такие высокие показатели своей стратегией в области гибридных автомобилей и стабильными результатами во всех регионах. Лучше всего автомобили продавались в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — там реализовали 4650 спорткаров. Чуть хуже обстоят дела в Северной и Южной Америке с 3347 проданными штуками. На третьем месте Азиатско-Тихоокеанский регион с 2750 проданными автомобилями.

Как заявил генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман, рекордные поставки подтверждают способность бренда выделяться на фоне конкурентов в сложной глобальной среде.

Автоэксперты зафиксировали уверенный рост продаж премиальных и люксовых машин европейского производства. Популярность дорогих автомобилей из Европы заметно увеличилась, причем по отдельным моделям количество продаж оказалось даже выше, чем до введения ограничений. Положительную динамику также показали марки Audi (на 25,4 процента, до 3,6 тысячи единиц), Porsche (на 5,7 процента, до 2055 единиц) и Lamborghini (на 5,9 процента, до 143 единиц). Особенно выделяются показатели Ferrari (на 75,6 процента, до 72 единиц) и Rolls-Royce (на 62,7 процента, до 205 единиц).