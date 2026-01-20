Раскрыт надежный метод профилактики 13 видов рака

Эндокринолог Лахера: Похудение снижает риск развития 13 видов рака

Эндокринолог Маркос Лахера заявил, что существует надежный метод профилактики сразу 13 видов рака. Его он раскрыл в разговоре с изданием El Español.

По словам Лахеры, похудение и поддержание здорового веса не только снижают риск развития 13 видов рака, но и предотвращают проблемы со здоровьем в целом. Дело в том, что из-за ожирения происходит повреждение клеточной ДНК, что провоцирует рост злокачественных опухолей, пояснил он.

«Также жировая ткань вырабатывает определенные ферменты, из-за которых повышается уровень полового гормона эстрогена. Он, в свою очередь, стимулирует рост гормонозависимых опухолей. Гиперинсулинемия и повышенный уровень инсулиноподобного фактора роста 1 также выступают в качестве триггеров развития рака», — предупредил Лахера.

Помимо этого, по его словам, при ожирении происходит изменение уровня гормонов, таких как лептин и резистин, и появляется кишечный дисбиоз, из-за которого также повышается вероятность развития онкологических заболеваний.

Ранее диетолог Николь Эндрюс оценила эффективность противораковых диет. Она усомнилась, что опасное заболевание можно вылечить с помощью определенных продуктов.