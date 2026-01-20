Раскрыт приговор двум подрывникам экс-сотрудника СБУ в Москве

В Москве 2 подрывника экс-сотрудника СБУ Прозорова получили до 26 лет колонии

В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры двоим фигурантам уголовного дела о подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемые — россиянин Владимир Головченко и гражданин Молдавии Иван Паскарь (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В зависимости от роли каждого они признаны виновными по части 2 статьи 205 («Террористический акт»), части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

Головченко получил 26 лет лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а Паскарь — 24 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Оставшиеся сроки наказания они проведут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Паскарь до задержания выполнял роль курьера. Свою причастность к преступлению он отрицает. Головченко попросил суд переквалифицировать обвинение в его отношении с теракта на уничтожение чужого имущества.

Принадлежащий Прозорову автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля 2024 года во дворе дома в районе Западное Дегунино. Это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.