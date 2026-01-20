Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:13, 20 января 2026Силовые структуры

Раскрыт запрашиваемый срок для устроившего резню в российском техникуме

Устроившему резню в техникуме в Архангельске Крюкову запросили 15 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Обвинение запросило для устроившего резню в техникуме в Архангельске Артемия Крюкова 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор региона уточнил, что часть наказания сроком три года надлежит отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Сейчас Крюков находится под стражей. По его словам, он хотел только припугнуть завуча. Он обвиняется по статье о покушении на убийство. Свою вину фигурант частично признал.

О нападении на архангельский техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Утром молодой человек прошел в здание учебного заведения и напал на сотрудников. В результате его действий пострадали четыре человека, злоумышленника задержали студенты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело

    В Кремле высказались о росте цен

    Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Простые изменения привычек связали с увеличением продолжительности жизни

    Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok