Раскрыт запрашиваемый срок для устроившего резню в российском техникуме

Устроившему резню в техникуме в Архангельске Крюкову запросили 15 лет колонии

Обвинение запросило для устроившего резню в техникуме в Архангельске Артемия Крюкова 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор региона уточнил, что часть наказания сроком три года надлежит отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Сейчас Крюков находится под стражей. По его словам, он хотел только припугнуть завуча. Он обвиняется по статье о покушении на убийство. Свою вину фигурант частично признал.

О нападении на архангельский техникум стало известно в понедельник, 29 сентября. Утром молодой человек прошел в здание учебного заведения и напал на сотрудников. В результате его действий пострадали четыре человека, злоумышленника задержали студенты.