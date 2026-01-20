Пленный колумбиец из ВСУ рассказал, как наемников вербуют через TikTok

Рекрутеры на Украине вербуют колумбийцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) через TikTok, запрашивая фотографии паспорта. Об этом рассказал попавший в плен армии России колумбийский наемник Луис Мануэль Руис Диас Контрерас в беседе с ТАСС.

«У моего друга уже было два брата на Украине. Всего их там трое. И все это — через контакты в TikTok», — рассказал он.

По словам бойца, весь процесс занимает порядка пяти дней — в этот период нужно прибыть в забронированный номер в отеле.

Другие колумбийские наемники — Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос и Хуан Давид Поло Мендоса — также поделились, что попали в ряды украинской армии через TikTok. Как рассказал один из них, в ВСУ наемникам обещают ежемесячную выплату свыше пяти тысяч долларов.

