06:03, 20 января 2026

Раскрыта схема вербовки наемников в ВСУ через TikTok

Пленный колумбиец из ВСУ рассказал, как наемников вербуют через TikTok
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Рекрутеры на Украине вербуют колумбийцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) через TikTok, запрашивая фотографии паспорта. Об этом рассказал попавший в плен армии России колумбийский наемник Луис Мануэль Руис Диас Контрерас в беседе с ТАСС.

«У моего друга уже было два брата на Украине. Всего их там трое. И все это — через контакты в TikTok», — рассказал он.

По словам бойца, весь процесс занимает порядка пяти дней — в этот период нужно прибыть в забронированный номер в отеле.

Другие колумбийские наемники — Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос и Хуан Давид Поло Мендоса — также поделились, что попали в ряды украинской армии через TikTok. Как рассказал один из них, в ВСУ наемникам обещают ежемесячную выплату свыше пяти тысяч долларов.

Ранее удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников сняли на видео.

