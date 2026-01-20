Реклама

14:00, 20 января 2026

«Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

Иван Потапов
Фото: NASA

Появившаяся в некоторых СМИ информация об эвакуации экипажа Международной космической станции (МКС) из-за магнитной бури — фейк, сообщает в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

В компании отметили, что повышенные геомагнитные возмущения не оказали влияния на работу МКС, которая функционирует в штатном режиме.

«Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации экипажа МКС в один из модулей станции во время магнитной бури, которая началась в ночь на 20 января. Эта информация не соответствует действительности», — уточнили в госкорпорации.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Герой России и космонавт Олег Кононенко рассказал, что на российском сегменте МКС проводятся эксперименты по получению «суперштаммов» микроорганизмов, которые могут решить ряд острых проблем человечества.

Также в январе генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что «Роскосмос» в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты.

