России стало известно о новом плане Киева по созданию киллзоны по всему фронту

Военэксперт Кнутов: ВСУ создадут по всему фронту киллзону с БПЛА в 50 километров

Украина придумала план по создании киллзоны в 50 километров по всей линии боевого соприкосновения. Это территория, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут действовать на поражение только при помощи БПЛА, о новой тактике Киева на фронте рассказал «Газете.Ru» российский военный эксперт Юрий Кнутов.

«В планах Украины создать киллзону глубиной до 50 километров, то есть от линии боевого соприкосновения в сторону российских войск. Но это еще только планы, и когда они будут реализованы, этот вопрос открыт», — пояснил военэксперт. Цель этой тактики — добиться заморозки фронта.

Кнутов отметил, что в этой зоне планируется «уничтожать все, что движется». Ключевым звеном для ее создания выступят дроны, поэтому не последнюю роль в стратегии играют силы спецбатальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».

«Поэтому мы сейчас ведем активнейшую охоту за украинскими дроноводами. Если посмотреть сводки Минобороны, каждый день мы несколько расчетов выводим из строя», — подчеркнул специалист. Кроме того, российские войска регулярно бьют по местам сборки беспилотников для ВСУ.

Киллзону не следует путать с зоной безопасности, которую стремятся организовать ВС РФ в Харьковсой области. По словам Кнутова, такая зона предполагает постоянное присутствие российских войск, контролирующих ситуацию на земле, а киллзона — нет.

«Это когда практически солдат там нет, а есть только дроны, с помощью которых (причем дроны уже с искусственным интеллектом) уничтожается все», — объяснил военный эксперт особенность киллзоны.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать наземных роботов из-за нехватки живой силы. Они оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning и управляются на расстоянии до 24 километров.