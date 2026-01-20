Россиян предупредили об опасности популярного вида ламп

Эксперт Кочнева: Светодиодные лампы могут спровоцировать перегрев проводки

Использование светодиодных ламп может спровоцировать перегрев проводки в доме или квартире из-за несоответствий, которые выявили эксперты Роскачества. Об опасности популярных источников света предупредила россиян директор по качеству «Лемана ПРО» Юлия Кочнева, пишут «Известия».

Эксперт пояснила, что речь идет о коэффициенте мощности — он отвечает за то, как эффективно устройство преобразует электрическую энергию в световую. Если этот показатель не отвечает нормам, есть риск перегрева проводки, преждевременного износа и оплавления изоляции.

Если в помещении одновременно работают несколько лампочек с низким коэффициентом мощности, есть риск перегруза электросети — может произойти короткое замыкание и вспыхнуть проводка. Помимо этого, показатель световой отдачи может превысить допустимую нагрузку на электросеть, а также стать причиной ускоренного износа изделия, недостаточной освещенности и вызвать дискомфорт у людей, которые на протяжении долгого времени находятся в помещении.

«Еще один важный параметр — коэффициент пульсации. Он показывает, как меняется яркость света лампы во времени. Чем больше этот коэффициент, тем сильнее заметна пульсация. Несоответствие этого параметра приводит к утомляемости, снижению концентрации и головным болям, так как пульсация света перегружает зрение», — добавила Кочнева.

Ранее россиян предупредили о риске сломать холодильник горячими кастрюлями.