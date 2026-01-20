Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:19, 20 января 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности популярного вида ламп

Эксперт Кочнева: Светодиодные лампы могут спровоцировать перегрев проводки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Использование светодиодных ламп может спровоцировать перегрев проводки в доме или квартире из-за несоответствий, которые выявили эксперты Роскачества. Об опасности популярных источников света предупредила россиян директор по качеству «Лемана ПРО» Юлия Кочнева, пишут «Известия».

Эксперт пояснила, что речь идет о коэффициенте мощности — он отвечает за то, как эффективно устройство преобразует электрическую энергию в световую. Если этот показатель не отвечает нормам, есть риск перегрева проводки, преждевременного износа и оплавления изоляции.

Если в помещении одновременно работают несколько лампочек с низким коэффициентом мощности, есть риск перегруза электросети — может произойти короткое замыкание и вспыхнуть проводка. Помимо этого, показатель световой отдачи может превысить допустимую нагрузку на электросеть, а также стать причиной ускоренного износа изделия, недостаточной освещенности и вызвать дискомфорт у людей, которые на протяжении долгого времени находятся в помещении.

«Еще один важный параметр — коэффициент пульсации. Он показывает, как меняется яркость света лампы во времени. Чем больше этот коэффициент, тем сильнее заметна пульсация. Несоответствие этого параметра приводит к утомляемости, снижению концентрации и головным болям, так как пульсация света перегружает зрение», — добавила Кочнева.

Ранее россиян предупредили о риске сломать холодильник горячими кастрюлями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Названа группа людей с самым высоким риском рака желудка и поджелудочной железы

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok