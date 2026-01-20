Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 20 января 2026Россия

Россиянин в тельняшке напал на кассира из-за песни SHAMAN

Москвич в тельняшке напал на кассира из-за того, что тот не включил песню SHAMAN
Майя Назарова

Житель Москвы напал на кассира бара на востоке города из-за того, что тот не включил песню «Я русский» певца SHAMAN. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как агрессивный гость заходит за прилавок. Он начинает угрожать сотруднику заведения. «Я тебе сказал, поставь "Я русский", что непонятно?!» — возмущенно восклицает посетитель.

Удалось выяснить, что 57-летний житель столицы сначала вызвал кассира на дуэль на улицу. Когда молодой человек отправился за курткой, он достал нож и стал угрожать работнику бара.

К месту происшествия вызвали патруль Росгвардии. Вооруженного ножом горожанина задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана станцевали под песню украинского исполнителя Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка.

Все происходило в заведении «Бакинский дворик». После его опечатали силовики, а директора привлекли к административной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Стремящаяся в ЕС страна увидела риски в санкциях против России

    Еще одна марка из Китая хочет собирать свои машины в России

    В России заявили о готовности поставлять газ в Европу при одном условии

    Назван главный виновник массового закрытия московских ресторанов

    В Кремле высказались о планах Молдавии выйти из СНГ

    В Кремле высказались об участии России в «Совете мира» Трампа

    Лавров ответил Пашиняну о возможности совмещения членства в ЕС и ЕАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok