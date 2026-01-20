Реклама

Россиянка описала особенности жизни на Севере зимой фразой «покажутся фантастикой»

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала особенности жизни на Севере страны зимой фразой «покажутся фантастикой». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в северных городах жители оставляют двери приоткрытыми, чтобы они не примерзли. А сами двери открываются не наружу, а внутрь, чтобы в случае образования больших сугробов их можно было открыть и выбраться наружу.

«Дома в Салехарнде, Якутске, Норильске и других северных городах стоят на сваях — из-за вечной мерзлоты фундамент просто поплывет. Но есть и другая причина: зимой первый этаж может полностью занести снегом», — рассказала Лисейкина.

Еще одна особенность жизни на Севере — местные не глушат свои машины с октября по апрель, иначе завести их снова будет тяжело. «Под капот ставят предпусковые подогреватели, которые запускают дистанционно за час-два до выезда. Аккумулятор на ночь часто вообще снимают и несут домой», — добавила автор.

Ранее Лисейкина описала полет в Ирак фразой «такого еще не было за мои 20 лет путешествий». Она летела из Москвы в Багдад авиаперевозчиком Air Arabia.

