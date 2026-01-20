Россиянку задержали в аэропорту на родине с украшениями из Дубая на 34 миллиона рублей

Россиянку задержали в московском аэропорту Шереметьево с ювелирными украшениями Cartier из Дубая на 34 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

49-летнюю женщину остановили в ходе выборочного контроля в зоне «зеленого коридора». В ручной клади таможенники обнаружили колье и браслет из золота 750-й пробы. Украшения также имели вставки из бриллиантов и других драгоценных камней.

Экспертиза подтвердила, что украшение, привезенное путешественницей на родину из ОАЭ, — оригинал. Задолженность по таможенным платежам превысила сумму в размере 9,9 миллиона рублей. В отношении пассажирки возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты в особо крупном размере. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее в московском аэропорту Домодедово задержали россиянку с украшениями на 11,7 миллиона рублей. У нее в багаже нашли незадекларированные ювелирные изделия бренда Van Cleef & Arpels.