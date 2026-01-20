Реклама

Российские хакеры вывели из строя «глаза» украинской артиллерии

Российские хакеры Berkut RF вывели из строя военное ПО «Кропива» Украины
Российские хакеры Berkut RF вывели из строя военное программное обеспечение (ПО) Украины «Кропива», которое использовалось для координации ударов по территории РФ. Об этом стало известно Shot.

В издании назвали «Кропиву» глазами украинской артиллерии. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют это ПО для нанесения ударов по приграничным регионам.

«Программа позволяет связывать подразделения ВСУ и определять цели, предоставляет детальные карты, данные спутников и координаты для стрельбы», — говорится в публикации. Уточняется, что в результате действий хакеров система не работает уже почти неделю, а взаимодействие между украинскими подразделениями нарушено.

Кроме того, российские хакеры вывели из строя систему «Трембита» — один из основных элементов украинской IT-инфраструктуры для взаимодействия власти с гражданами и бизнесом.

Ранее сообщалось, что российский хакер из группировки PalachPro взломал более двух тысяч камер наблюдения на Украине. Отмечалось, что эти камеры снимают происходящее на центральных улицах городов, в магазинах, на заводах и других объектах.

Кроме того, пророссийские хакеры из KillNet создали интерактивную карту заводов по производству беспилотников на Украине. Как рассказал анонимный представитель группировки, карта будет доступна очень узкому кругу лиц и только российским военнослужащим.

