Российские спортсмены примут участие в Паралимпиаде

В ПКР заявили, что российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде-2026. Об этом со ссылкой на слова главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова сообщает РИА Новости.

Международный паралимпийский комитет (IPC) уведомил ПКР, что россияне могут подавать заявки на приглашение в Игры в трех дисциплинах: лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. «Ситуация поменялась. IPC изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации об этом», — заявил Рожков.

В октябре IPC уведомил ПКР, что из-за позиции международных федераций российские спортсмены не получат возможности выступить на Паралимпиаде в Италии. Тогда же Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным.

В сентябре 2025 года российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном. Участники Генеральной ассамблеи IPC проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки.

