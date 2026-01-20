Реклама

18:21, 20 января 2026

Рыболов поймал длинноносого панцирника рекордной величины

Рыболов из американского штата Индиана поймал длинноносого панцирника рекордной величины
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ltshears / Wikimedia

Рыболов из американского штата Индиана поймал длинноносого панцирника рекордной величины. Об этом сообщает WANE.

Панцирник попался Джастину Брауну, рыбачившему 30 декабря 2025 года с лодки в реке Уайт-Ривер. Вес трофея составил 10,8 килограмма и превзошел прежний рекорд штата, поставленный в 2008 году, почти на 700 граммов. Информацию о новом достижении подтвердил представитель Департамента природных ресурсов Индианы.

Длинноносый панцирник — пресноводная рыба, которая обитает вдоль восточного побережья Северной и Центральной Америки. Обычная длина взрослой особи составляет от 70 до 120 сантиметров, однако отдельные экземпляры достигают 1,8 метра в длину и весят до 25 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Индии бедные рыбаки из штата Одиша поймали огромного редкого сома и разбогатели. Им удалось выручить крупную сумму, продав рыбу фармацевтической компании.

