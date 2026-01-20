Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 20 января 2026Мир

Рютте сравнили с работником месяца в McDonald's

Депутат ЕП Луазо сравнила генсека НАТО Рютте с работником месяца в McDonald's
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Antonio Bronic / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте является аналогом работника месяца в сети быстрого питания McDonald's. Такое мнение выразила депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Натали Луазо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Марк Рютте не руководит НАТО, он аналог работника месяца в McDonald's», — отметила политик.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот личной переписки с Рютте. В сообщениях генсек военного блока назвал невероятными достижения главы Белого дома в Сирии и поблагодарил его за усилия в урегулировании конфликтов в секторе Газа и на Украине.

В свою очередь, Трамп поблагодарил Рютте за соответствующее сообщение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

    Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Стали известны подробности возможного обнаружения тела пловца Свечникова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok