Рютте сравнили с работником месяца в McDonald's

Депутат ЕП Луазо сравнила генсека НАТО Рютте с работником месяца в McDonald's

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте является аналогом работника месяца в сети быстрого питания McDonald's. Такое мнение выразила депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Натали Луазо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Марк Рютте не руководит НАТО, он аналог работника месяца в McDonald's», — отметила политик.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот личной переписки с Рютте. В сообщениях генсек военного блока назвал невероятными достижения главы Белого дома в Сирии и поблагодарил его за усилия в урегулировании конфликтов в секторе Газа и на Украине.

В свою очередь, Трамп поблагодарил Рютте за соответствующее сообщение.

